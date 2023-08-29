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    Энергетический Петербург

    Топливо из пластиковых бутылок и пакетов сделали более экологичным, снизив уровень хлора

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    В Институте катализа Сибирского отделения РАН создали катализаторы, которые уменьшают содержание токсичного хлора в термолизном масле, которое производят из пластиковых отходов. Об этом сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Производство термолизного масла — один из вариантов утилизации пластиковых отходов. Его получают, сжигая пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы при температуре 500 градусов Цельсия в бескислородной среде. Для этого используются самые распространенные виды бытового пластика — полипропилен, полиэтилен и поливинилхлорид. Разработчики технологии считают, что масло можно будет применять и самостоятельно, и в качестве добавки к газомоторному топливу.

    Новые катализаторы, разработанные в Институте катализа Сибирского отделения РАН, снизили содержание в масле хлора в 200 раз — изначально в сырье содержалось 2,24% хлора.

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