Топливо из пластиковых бутылок и пакетов сделали более экологичным, снизив уровень хлора

В Институте катализа Сибирского отделения РАН создали катализаторы, которые уменьшают содержание токсичного хлора в термолизном масле, которое производят из пластиковых отходов. Об этом сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Производство термолизного масла — один из вариантов утилизации пластиковых отходов. Его получают, сжигая пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы при температуре 500 градусов Цельсия в бескислородной среде. Для этого используются самые распространенные виды бытового пластика — полипропилен, полиэтилен и поливинилхлорид. Разработчики технологии считают, что масло можно будет применять и самостоятельно, и в качестве добавки к газомоторному топливу.