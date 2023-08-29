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    Тельцам пора жениться, а Водолеям — расставаться. Любовный гороскоп на сентябрь от астролога

    Тельцам пора жениться, а Водолеям — расставаться. Любовный гороскоп на сентябрь от астролога

    Первый месяц осени будет бурным на чувства! Отложите дела в сторону и займитесь отношениями

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    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    Ждем осень и предвкушаем события, которые она принесет. Ожидать ли каких-то радостей в личной жизни? Удастся ли в сентябре найти любовь или лучше заняться другими делами? Спросили у астролога Анны Боровских.

    — Этот месяц благоприятен для укрепления отношений с партнером, а также для поиска своей второй половинки. Однако он не благоволит принятию внезапных решений, не располагает к ярким переменам, особенно слишком резким. Лучше побудьте наедине с собой и доверьтесь постепенному и планомерному развитию событий. Так вы сможете реально оценить свои перспективы и получить массу приятных возможностей, — рассуждает астролог.

    А прогноз для каждого знака зодиака смотрите ниже!

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
    1

    Овен

    В сентябре ваша личная жизнь может значительно измениться. Захочется проанализировать прошлые отношения и избежать ошибок в нынешних. Постарайтесь фокусироваться на позитиве, сделать что-то приятное для своей половинки.

    Месяц будет богат на романтические встречи и прогулки под луной. Ваша чувствительность на высоте! Сохраняйте спокойствие и проявите терпение. Если будут неудачные ситуации, то они могут решиться сами собой.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    2

    Телец

    Примите и полюбите свой характер, и любовная сфера наладится. Сентябрь предлагает вам перестать бороться с собой и принять свой яркий темперамент. Тогда в начале осени вы в полной мере сможете почувствовать гармонию и спокойствие. Благодаря внутреннему умиротворению вы легко найдете общий язык со своим возлюбленным и почувствуете нежность в отношениях.

    Месяц хорош для нового этапа отношений — все ситуации будут созданы для этого. Возлюбленным стоит пожениться, а холостым — решиться на отношения.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    3

    Близнецы

    Сентябрь не даст вам скучать! Он обещает переменчивость в настроении, поэтому на любовном фронте может возникнуть много противоречий. Вместе с этим ждите и много приятных сюрпризов и неожиданностей.

    Многие пересмотрят свои отношения и их статус. Все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Чтобы избежать ошибок и поспешных выводов, постарайтесь принять и понять поступки другого, а еще лучше поставить себя на его место и понять его логику.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    4

    Рак

    Сентябрь для вас — романтичный и красивый месяц. Он наполнит жизнь гармонией и спокойствием. Одинокие смогут найти свою вторую половинку и с головой погрузятся в романтические чувства. Семейные вновь почувствуют былую любовь и притяжение к своему избраннику — их чувства наполнятся теплотой и нежностью.

    У некоторых сентябрь может резко перевернуть личную жизнь: может произойти судьбоносная встреча с человеком для долгожданного семейного счастья.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    5

    Лев

    Не забывайте взаимно проявлять свои чувства и заботу. Сентябрь подарит вам ощущение любви и нужности, но при условии, что вы отключите гордыню.

    Лев — яркая особа и всегда стремится к повышенному вниманию. Если вы в отношениях, то не стоит искать это внимание на стороне. Всё, что вам нужно, — рядом и уже есть.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    6

    Дева

    В сентябре ваше внимание переключится с любовной сферы на другие заботы. Вы столкнетесь с множеством задач, которые придется решать одновременно. Поэтому будет ощущение, что сейчас не до любви. Не стоит погружаться в эти состояния и отодвигать отношения на второй план. Четко планируйте свои дела и обязательно выделяйте время на общение со своей половинкой. Иначе ваши заботы пополнятся новым списком из-за напряжения в отношениях.

    Если вы пока свободны, то точно не будете из-за этого переживать, так как множество дел наполнят ваши мысли и жизнь.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    7

    Весы

    У вас появятся мысли о ненадежности партнера. Но так ли это на самом деле, покажет лишь время. Поэтому запаситесь терпением и не принимайте решения сгоряча. Покровительство Венеры поможет вам благополучно решить даже самую запутанную ситуацию на любовном фронте, если не поддадитесь на эмоции.

    Сентябрь благоприятен для романтики, совместных вечеров, свиданий, а не для выяснения отношений. Насладитесь этим моментом, а сомнения улетучатся сами.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    8

    Скорпион

    Отпустите свой перфекционизм. Помните, вы тоже неидеальны. В сентябре вы в очередной раз почувствуете всё несовершенство своих отношений. Это может привести к проблемам. Не старайтесь переделать свою вторую половинку под себя. Ваше давление только ухудшит положение, поэтому воздержитесь от резких высказываний и придирок.

    Тем, кто пока не в отношениях, тоже стоит следить за своими словами и поступками. Ненароком вы можете обидеть чувства того, кто испытывает к вам симпатию.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    9

    Стрелец

    Сентябрь покажет вам плоды трудов в любовной сфере. Что посеял, то и пожинай — девиз первого месяца осени. Поэтому этот месяц сложится для всех по-разному. Для кого-то станет счастливым периодом, а для кого-то не очень. В любом случае не стоит переживать или сильно радоваться и расслабляться. Всё, что вы получаете, — это результат прошлых решений и действий. Делайте выводы и меняйте то, что вам не нравится.

    Звёзды в этом месяце покажут отношения с другой стороны. А если вы свободны, то по-другому посмотрите на ваше окружение, что разбудит в вас новый интерес.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    10

    Козерог

    Сентябрь навеет вам тягу к приключениям. В своих стремлениях будьте бдительны, так как вы можете попасть на крючок страстей и пропустить действительно любящего вас человека.

    Во второй половине месяца вас больше смогут наполнить домашние, тихие вечера с любимым человеком. Откройте свое сердце для любви!

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    11

    Водолей

    В сентябре захочется обрести спокойствие и равновесие в отношениях. Возможно, для этого придется разорвать разрушающие отношения или открыться новой любви.

    Первый месяц осени будет наполнен романтическими встречами и неожиданными приятными сюрпризами. Совместный отдых или романтический ужин вам явно пойдет только на пользу.

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    12

    Рыбы

    Пора раскрепоститься в любовных вопросах. Вам стоит воспользоваться таким моментом и проявлять свои истинные чувства. Действовать нужно естественно — это поможет укрепить отношения или стать более заметным для того, кто нравится.

    Наслаждайтесь радостными событиями и встречами. Не старайтесь сравнивать всех с прошлыми партнерами, а с интересом открывайте новые грани своих отношений.

    Как вы относитесь к бракам по расчету?

    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!
    Смотрите в новый месяц с открытым сердцем!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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