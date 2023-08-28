Водитель ядовито-зеленого Porsche стал фигурантом дела после наезда на пешехода в Мурино

Полиция установила водителя ядовито-зеленого Porsche, который сбил пешехода на тротуаре в Мурино.

Это 20-летний петербуржец, переехавший из Архангельской области. Молодого человека доставили в полицию, в отношении него возбуждено дело о хулиганстве. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 28 августа.



Водитель яркого Porsche прославился накануне после публикации ролика о его выходке в Мурино. Мужчина хотел объехать пробку по тротуару, но на его пути встал принципиальный пешеход. В результате подозреваемый прокатил потерпевшего на капоте и поехал дальше, скрывшись с места ДТП.