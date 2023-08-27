В Мурино мужчина на ядовито-зеленом Porsche сбил пешехода на тротуаре и скрылся

Два бескомпромиссных мужчины встретились днем 27 августа на тротуаре в Мурино. Один был на ногах, другой — на колесах. Их противостояние попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».
На кадрах видно, как водитель ярко-зеленого Porsche решил объехать пробку по тротуару. Но вдруг у него на пути стал принципиальный пешеход, который захотел преподать урок чрезмерно наглому автомобилисту. Он подошел вплотную к капоту и начал жестами показывать, мол, не дам тебе проехать. Тогда у водителя Porsche в голове родился «гениальный» план — нажать на газ. В результате он изобразил несколько толчков, а потом и вовсе прокатил оппонента на капоте. А потом объехал своего визави по дикому газону.