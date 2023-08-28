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    Киберспортменам РФ разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном

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    4 комментария

    Международная федерация киберспорта (IESF) разрешила российским командам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом в понедельник, 28 августа, стало известно из сообщения федерации компьютерного спорта России (ФКС).

    На съезде IESF делегаты отменили решение от 18 апреля прошлого года, которое запрещало российским киберспортсменам выступать на международных соревнованиях под своим флагом. «За отмену решения выступило 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались», — говорится в сообщении организации.

    Теперь сборная России по компьютерному спорту сможет снова выступать под российскими гимном и флагом.

    Делегаты также не поддержали предложение федерации компьютерного спорта Украины о приостановке членства ФКС России в IESF.

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    Комментарии 4

    Гость28 Авг 2023 в 20:29
    Ну и флаг им в руки.
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