Киберспортменам РФ разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном

Международная федерация киберспорта (IESF) разрешила российским командам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом в понедельник, 28 августа, стало известно из сообщения федерации компьютерного спорта России (ФКС).

На съезде IESF делегаты отменили решение от 18 апреля прошлого года, которое запрещало российским киберспортсменам выступать на международных соревнованиях под своим флагом. «За отмену решения выступило 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 — воздержались», — говорится в сообщении организации.