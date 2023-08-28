В Петербурге мужчина, забивший до смерти подругу в Рождество, получил 9 лет и остался должен

Пушкинский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима жителя Шушар, ревности которого не пережила сожительница.
Как сообщает прокуратура Петербурга 28 августа, 34-летний Ислам Яндербаев признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло гибель женщины. Обвинение и суд установили, что 7 января крепко выпивший подсудимый разругался с 43-летней сожительницей в квартире на Валдайской улице.
Причиной непраздничного настроения стала ревность. Свои чувства Яндербаев выместил множественными ударами по голове и телу подруги. Она скончалась на месте.
Через два дня после случившегося Яндербаева арестовали, вину он признавал.
Суд назначил в качестве наказания 9 лет лишения свободы. Отбывать срок предстоит в колонии строгого режима.
«Исковое заявление прокурора в пользу несовершеннолетних детей потерпевшей о компенсации морального вреда в сумме 1,6 млн рублей удовлетворено судом», — уточнили в надзорном ведомстве.