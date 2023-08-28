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    В Петербурге мужчина, забивший до смерти подругу в Рождество, получил 9 лет и остался должен

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    Пушкинский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима жителя Шушар, ревности которого не пережила сожительница.

    Как сообщает прокуратура Петербурга 28 августа, 34-летний Ислам Яндербаев признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло гибель женщины. Обвинение и суд установили, что 7 января крепко выпивший подсудимый разругался с 43-летней сожительницей в квартире на Валдайской улице.

    Причиной непраздничного настроения стала ревность. Свои чувства Яндербаев выместил множественными ударами по голове и телу подруги. Она скончалась на месте.

    Через два дня после случившегося Яндербаева арестовали, вину он признавал.

    Суд назначил в качестве наказания 9 лет лишения свободы. Отбывать срок предстоит в колонии строгого режима.

    «Исковое заявление прокурора в пользу несовершеннолетних детей потерпевшей о компенсации морального вреда в сумме 1,6 млн рублей удовлетворено судом», — уточнили в надзорном ведомстве.

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    Комментарии 5

    Гость28 Авг 2023 в 19:29
    Отелло.
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