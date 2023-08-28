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    В разбившемся об отбойник на Киевском «Рено» погибли водитель и пассажирка

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    Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла ранним утром 28 августа в Гатчинском районе Ленобласти. На федеральной трассе Р-23 «Псков» на легковом автомобиле разбились два человека.

    В 06:30 на 46-м километре автодороги Петербург — Псков 25-летний водитель автомобиля Renault Symbol по неустановленным причинам не справился с управлением и врезался в силовое ограждение слева от машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Рено» опрокинулся.

    В результате аварии водитель автомобиля и его 30-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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    Комментарии 7

    Гость28 Авг 2023 в 17:32
    А причем тут Киев?
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