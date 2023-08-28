В разбившемся об отбойник на Киевском «Рено» погибли водитель и пассажирка

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла ранним утром 28 августа в Гатчинском районе Ленобласти. На федеральной трассе
В 06:30 на
В результате аварии водитель автомобиля и его
Сейчас
+21˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, Без осадков
Ощущается как 20
2 м/с, вос
756мм
48%
Пробки
6/10
Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла ранним утром 28 августа в Гатчинском районе Ленобласти. На федеральной трассе
В 06:30 на
В результате аварии водитель автомобиля и его
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
29 июня 2023, 14:03
18 апреля 2023, 17:41
27 марта 2023, 11:35
28 июля 2023, 11:09
15 июня 2023, 12:23
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.