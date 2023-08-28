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    Мэру Перми подарили молот со словами «дурь из головы вышибать»

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    Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин на инаугурации мэра Перми Эдуарда Соснина подарил ему молот и пожелал «орудовать аккуратно». Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает РБК. Руководитель региона назвал подарок «символом несгибаемого характера уральского». Еще Махонин уточнил, что «молот можно использовать, чтобы зачастую и дурь чиновничью из головы вышибать».

    По оценкам губернатора, вес молота — 16–18 килограммов. На одной стороне орудия надпись «Пермский молот», а на другой — «Мотовилиха». Со слов главы региона, он попросил «заводчан с Мотовилихи создать это оружие».

    Как отмечает РБК, Мотовилихой в просторечье называют Мотовилихинские заводы Перми. Это единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня.

    Местное издание 59.RU пишет, что еще одним подарком стала книга. Губернатор Махонин заявил, что «выбрал самую толстую».

    «Я предлагаю прочитать вам ее первому и рассказать, что там написано. Конечно же, это вехи истории краевой столицы и всего Пермского края», — сказал глава региона.

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