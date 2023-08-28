Как поселиться в лесу на берегу залива — и не переплатить

Для тех, кто не мыслит жизни без моря и сосен, настало время принимать важное решение. С 1 сентября произойдет плановое повышение цен на апартаменты в квартале «Мир внутри», что на берегу Финского залива в Курортном районе. Осталось всего несколько дней на то, чтобы купить там апартаменты по старым ценам.

«Фонтанка» уже показывала, как будет выглядеть новая очередь квартала.



Квартал «Мир внутри» расположен среди сосен, рядом с Ласковым пляжем в Солнечном. Любителям здорового образа жизни там полное раздолье: заниматься спортом и медитативными практиками можно и во дворах, и на берегу залива, и среди деревьев, и даже на крышах корпусов — они специально приспособлены для активного и созерцательного отдыха. Есть и специальный досуговый центр для соседей: в плохую погоду можно перенести активности туда, а также заниматься там разнообразным творчеством. Также в заселенных домах первой очереди работают видовой ресторан, кафе с пекарней и магазин.



До Петербурга можно добраться за 30–40 минут по Приморскому шоссе, на которое можно выехать очень быстро. Но в квартале тихо, потому что между ним и дорогой — лесной массив.



На зеленой территории более чем в 17 гектаров уже построены и заселены 7 домов, строятся еще два. Вторая очередь будет сдана и ключи переданы до конца 2024 года. Стоимость лота начинается от 9 млн рублей, в продаже и компактные студии, и просторные семейные «евротрешки».



Напомним, что архитектурная концепция второй очереди квартала «Мир внутри» будет отличаться от первой: в отделке фасадов используются природные оттенки песка и коры. Вертикальные акценты привлекут внимание рифлением и текстурой дерева, а между этажами расположатся пояса из серого металла. Основную часть стен облицуют кирпичом. И, конечно, во всех апартаментах максимально откроет красивые виды панорамное остекление в пол.



*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.



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