Волною морскою. Как будут выглядеть апартаменты на берегу залива

Акцент на природу, а не на фасады. Стало известно, как будет выглядеть новая очередь проекта «Мир внутри» на берегу Финского залива. Сдержанную элегантность и лаконичность внешнего облика апартаментов оценят те, кто ищет спокойствия и гармонии в своем доме и вокруг него.



Над архитектурной концепцией квартала «Мир внутри» работает известное в Петербурге бюро «А.Лен». Для новой очереди авторы решили обновить фасадные решения. Корпуса спланированы «лентой», напоминающей изгибы волн, а их отделка развивает тему экологичного дизайна.



Главная задача фасадов — подчеркнуть гармоничное расположение домов между берегом моря и массивом реликтовых сосен. Ведь именно в этом ключевое преимущество проекта, который возводят в одном из красивейших мест Курортного района. Поэтому палитра материалов повторяет оттенки песка и коры. Вертикальные акценты будут выполнены из ламелей (полос) с рифлением и текстурой дерева, а основную часть стен облицуют кирпичом. Поэтажное деление подчеркнут лаконичные пояса из серого металла.



Во всех апартаментах будет выполнено панорамное остекление в пол, чтобы максимально открыть красивые виды. Спокойные фасады не создают визуальный шум и не перетягивают на себя внимание, оставляя главными героями сосны и Финский залив.



Напомним, первая очередь комплекса «Мир внутри» была сдана в 2017 году. К настоящему моменту уже заселены семь корпусов, строятся еще два. Передача ключей планируется до конца 2024 года. В продаже — порядка 165 лотов стоимостью от 9 млн рублей. Квартирография включает в себя как компактные студии, так и просторные семейные «евротрешки».



Апартаменты в квартале прекрасно подойдут как для постоянного проживания на берегу моря, так и отдыха на выходных. Многие петербуржцы рассматривают их как привлекательный инструмент для инвестиций.



По наполненности среды проект не уступает многим городским районам. На территории работают магазин продуктов, ресторан с террасой и кафе с пекарней. В центре добрососедства резиденты квартала могут заниматься делами, общаться, развиваться. В пространстве есть коворкинг, спортивный зал, помещения для творческих мастерских и лектория.



*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

