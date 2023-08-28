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    Пьяный водитель, уходя от полиции в Челябинске, снес мотоциклиста и улетел на тротуар

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    Фото: УГИБДД Челябинска
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    Полицейская погоня в Челябинске ночью 28 августа закончилась серьезной аварией. Досталось случайно оказавшемуся на пути пьяного лихача мотоциклисту.

    Около двух часов ночи по местному времени (около полуночи по Москве) сотрудники ГИБДД по Челябинску заметили мчавший на высокой скорости автомобиль Audi. Требование об остановке лихач проигнорировал, и полицейские бросились в погоню. Водитель «Ауди» опасно маневрировал, а на перекрестке улиц Чичерина и Университетской набережной не справился с управлением, врезался в поребрик, перескочил через пешеходный островок и сбил мотоциклиста на Yamaha, сообщает 74.RU со ссылкой на УГИБДД Челябинска. После этого автомобиль улетел через два газона на тротуар.

    Автор: 74.RU | новости Челябинска

    В результате ДТП 26-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. 40-летний водитель Audi оказался пьян: медосвидетельствование показало значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него возбудили административное дело по статье 12.8 КоАП РФ (пьяное вождение).

    Фото: УГИБДД Челябинска

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