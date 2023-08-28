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    Петербурженка пропала в Египте во время дайвинга в Красном море

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    44 комментария

    В районе Хургады третий день ищут россиянку, пропавшую во время сверхглубокого погружения в Красном море. Об этом 28 августа сообщает Al-Masry al-Youm.

    Женщина была в десятидневном круизе вместе с мужем. В минувшую субботу они погружались рядом с популярным у поклонников подводного плавания островом Гифтун. Россияне входили в команду из 27 профессиональных дайверов.

    Предварительное расследование показало, что они превысили международную разрешенную глубину, пишет издание. Оборудование зафиксировало, что мужчина опустился на 110 метров. Он почувствовал себя плохо и поднялся на поверхность, жена продолжила погружение.

    СМИ уточняют, что супруги из Петербурга. Судя по соцсетям, в семье четверо детей. Пара путешествует и увлекается дайвингом, в течение недели они делились фотографиями и впечатлениями из Египта.

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    Комментарии 44

    Гость28 Авг 2023 в 14:58
    И каково теперь деткам?
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