Петербурженка пропала в Египте во время дайвинга в Красном море

В районе Хургады третий день ищут россиянку, пропавшую во время сверхглубокого погружения в Красном море. Об этом 28 августа сообщает Al-Masry al-Youm.



Женщина была в десятидневном круизе вместе с мужем. В минувшую субботу они погружались рядом с популярным у поклонников подводного плавания островом Гифтун. Россияне входили в команду из 27 профессиональных дайверов.



Предварительное расследование показало, что они превысили международную разрешенную глубину, пишет издание. Оборудование зафиксировало, что мужчина опустился на 110 метров. Он почувствовал себя плохо и поднялся на поверхность, жена продолжила погружение.

