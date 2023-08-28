Мастера на все руки задержали в Петербурге после выстрела в «Хендэ»

За 20 минут сотрудники полиции Приморского района нашли подозреваемого в стрельбе в районе Лахты.



Водитель «Хендэ Солярис», 32-летний гражданин Таджикистана, обратился в полицию накануне в 13:20, стало известно «Фонтанке» 28 августа. Он сообщил, что у дома 36, литера А по Колхозной улице неизвестный выстрелил в его автомобиль и пробил лобовое стекло.



Наряд полиции уже в 13:40 задержал в указанном месте 33-летнего местного жителя. В сети он предлагает свои услуги как мастер на все руки.



Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».

