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    Мастера на все руки задержали в Петербурге после выстрела в «Хендэ»

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    За 20 минут сотрудники полиции Приморского района нашли подозреваемого в стрельбе в районе Лахты.

    Водитель «Хендэ Солярис», 32-летний гражданин Таджикистана, обратился в полицию накануне в 13:20, стало известно «Фонтанке» 28 августа. Он сообщил, что у дома 36, литера А по Колхозной улице неизвестный выстрелил в его автомобиль и пробил лобовое стекло.

    Наряд полиции уже в 13:40 задержал в указанном месте 33-летнего местного жителя. В сети он предлагает свои услуги как мастер на все руки.

    Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 8

    Гость28 Авг 2023 в 10:53
    Предыстория будет?
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