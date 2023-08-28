Стая собак напала на мальчика в Махачкале (видео). Он в больнице

Стая бродячих собак в Махачкале (Дагестан) набросилась на ребёнка. Он спасся, забежав в море. Как сообщает 28 августа местная администрация, сейчас он в больнице.
Видео, по данным администрации, сделано в микрорайоне Редукторный. Очевидец снимает издалека. Видно, как к мальчику устремляется с десяток собак. Он бежит к воде, собаки, уже целой стаей, — за ним. Однако в воду заходить они не решаются.
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«По первичной информации, ребёнок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины», — информирует официальный канал администрации Махачкалы.
Ситуация взята на контроль. На видео выехали специалисты МУП «Питомец» для отлова животных. Предприятие занимается отловом, стерилизацией и вакцинацией половозрелых особей, затем их выпускают обратно.
По данным МУП, у озера Ак-Гёль (менее чем в полукилометре от побережья) волонтёры организовали временную передержку собак. «От жителей поступают обращения, на место ежедневно выезжает бригада для отлова», — отмечают в администрации.