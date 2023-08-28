Стая собак напала на мальчика в Махачкале (видео). Он в больнице

Стая бродячих собак в Махачкале (Дагестан) набросилась на ребёнка. Он спасся, забежав в море. Как сообщает 28 августа местная администрация, сейчас он в больнице.



Видео, по данным администрации, сделано в микрорайоне Редукторный. Очевидец снимает издалека. Видно, как к мальчику устремляется с десяток собак. Он бежит к воде, собаки, уже целой стаей, — за ним. Однако в воду заходить они не решаются.

