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    В Петербурге ждут потенциально опасные дождь, грозу и ветер

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    В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом вечером в воскресенье, 27 августа, сообщила пресс-служба правительства города.

    Режим потенциально опасной погоды объявлен с 11:00 часов понедельника, 28 августа, до 6:00 вторника, 29 августа.

    «Объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду, с 21 часа 28 августа до 13 часов 29 августа — из-за дождя и грозы», — сказано в сообщении Смольного.

    Ранее в МЧС предупредили о сильных ветрах, а синоптик рассказал о дождях в понедельник.

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