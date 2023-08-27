В Петербурге ждут потенциально опасные дождь, грозу и ветер

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом вечером в воскресенье, 27 августа, сообщила пресс-служба правительства города.

Режим потенциально опасной погоды объявлен с 11:00 часов понедельника, 28 августа, до 6:00 вторника, 29 августа.



«Объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду, с 21 часа 28 августа до 13 часов 29 августа — из-за дождя и грозы», — сказано в сообщении Смольного.



Ранее в МЧС предупредили о сильных ветрах, а синоптик рассказал о дождях в понедельник.