МЧС предупреждает: готовьтесь к ветрам

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 28 августа, в прибрежных районах Санкт-Петербурга ожидаются порывы ветра до
Ранее синоптик рассказал, что петербуржцам завтра стоит ожидать дождей.
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 28 августа, в прибрежных районах Санкт-Петербурга ожидаются порывы ветра до
Ранее синоптик рассказал, что петербуржцам завтра стоит ожидать дождей.
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