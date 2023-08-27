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    МЧС предупреждает: готовьтесь к ветрам

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    3 комментария

    ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о неблагоприятном погодном явлении.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 28 августа, в прибрежных районах Санкт-Петербурга ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

    Ранее синоптик рассказал, что петербуржцам завтра стоит ожидать дождей.

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    Комментарии 3

    Гость27 Авг 2023 в 16:10
    Готовы.🙋‍♂️🙋‍♀️
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