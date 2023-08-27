В Кудрово в пруду тоскует одинокая черепаха

Жительница Петербурга заметила в пруду черепаху, которая вылезла на камень погреться. Видео с необычной обитательницей водоема опубликовали 27 августа в группе «Жизнь в Кудрово» во «ВКонтакте».
«Черепаха в Оккервиле, прямо в пруду за новой площадкой. Кто-то может пристроить куда-то? Она не переживет зиму», — написала женщина.
В комментариях желающих отловить черепаху пока не нашлось.
Ранее «Фонтанка» говорила о судьбе красноухих черепах в открытых водоемах с кандидатом биологических наук и автором Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павлом Глазковым. Он объяснил, что этот вид оказывается в пруду из-за человека: в водоемы красноухих черепах просто выкидывают. «Сейчас они начинают перезимовывать из-за мягких зим в Московской области и Москве, а у нас они погибают», — добавил специалист.