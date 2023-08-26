«Зенит» нашел свою игру, и его теперь не остановить. Как команда Семака разгромила «Урал»

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Урал» приехал в Петербург одним из лидеров чемпионата, имея за плечами победы над «Спартаком» и ЦСКА, а уехал с четырьмя пропущенными мячами и первым поражением в РПЛ. Отдел спорта «Фонтанки» — об очередном ярком перформансе «Зенита», который явно нащупал чемпионскую игру.



«Зениту» в шестом туре чемпионата России пришлось встретиться ни много ни мало с одним из лидеров чемпионата — «Уралом» из Екатеринбурга. Команда под руководством небезызвестного Виктора Гончаренко, без шуток, отлично провела стартовый отрезок сезона. Уральцы в пяти матчах чемпионата одержали четыре победы, обыграв в том числе ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2), и всего один раз сыграли вничью. То есть к шестому туру они подошли без единого поражения.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» же, напомним, стартовал, наоборот, неудачно, провалившись в середину таблицы, но за последние пару туров петербуржцы наконец приняли уход Малкома, привыкли к новой схеме с пятью защитниками и побежали наверстывать упущенное. Эмоциональная победа над «Спартаком» в прошлом туре (3:1), безусловно, добавила сил и уверенности себе.

На стадионе «Газпром Арены» тоже было немало интересного. Во-первых, на радость болельщикам вернули «Обед чемпионов»: сосиску в тесте и напиток. А гвоздем развлекательной программы перед матчем стала петербургская певица Тося Чайкина. Правда, кто это такая, большинство зрителей так и не поняли. Бесплатная сосиска в тесте, за которой надо было отстоять приличную очередь, пользовалась большей популярностью.



Что касается состава, то схема 5–3–2 по-прежнему основная. Кажется, Семак пришел к золотому стандарту. С первых минут вышли: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Данил Круговой, Марио Фернандес, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Иван Сергеев.

Алип явно отвоевал себе место в основе. А ведь его едва не списали со счетов в прошлом году за профнепригодность. За лето он сумел подтянуть уровень своей игры и даже как-то удостоился персонального комплимента от Семака. В то же время не оказалось в заявке и твердого игрока основы Эраковича. Как выяснилось позже, у него небольшое повреждение. Продолжает восстанавливаться и Родригао. В итоге в центре сыграли Дуглас Сантос и Караваев — оба не профильные центральные защитники. Так-то в обойме у Семака был еще один центральный — Роберт Ренан. Но ошибки бразильского вундеркинда, похоже, настолько достали главного тренера, что Ренан вообще оказался вне заявки.



«Зенит» сразу взялся за дело. Петербуржцы открыли счет уже на 8-й минуте. Быстрая атака, Сергеев на подходе к штрафной отдал направо на Клаудиньо, а сам побежал к дальней штанге. Бразилец мяч принял и отдал навес обратно на Ивана. Тот с метра вогнал мяч в сетку.



На 21-й минуте Алип получил желтую карточку за фол против Андрея Егорычева. Тому же «Спартаку», по словам главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, в матче против «Зенита» неделю назад такой же эпизод в начале встречи сломал игру https://www.fontanka.ru/2023/08/20/72618122/. Петербургский клуб, как и подобает чемпиону, не расклеился и пошел забивать дальше.

На 30-й минуте Кассьерра совершил маленький шедевр: на скорости пробежал всю защиту соперника, самостоятельно обыграл вратаря «Урала» Илью Помазуна и забил второй гол.



Уже в добавленное время первого тайма сине-бело-голубые довели счет до разгромного. Чудовищную ошибку совершил Помазун. Защитник «Урала» Мингиян Бевеев отыграл назад на своего голкипера, тот выдвинулся с мячом за пределы штрафной и отдал пас точно в ноги Клаудиньо. Бразилец не растерялся и точно перебросил мяч через вратаря.



На 68-й минуте Кассьерра оформил дубль и довел счет до неприличного. Вновь ошиблись гости при выходе из обороны.



Итоговый результат мог стать еще крупнее. Тот же Кассьерра в конце встречи в упор пробил ножницами, но Помазун в этот раз был на месте. Однако к финальному свистку на табло так и остались гореть 4:0, что, конечно же, тоже отличный результат. Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на второе место. Впереди теперь только «Краснодар», опережающий петербуржцев всего на одно очко.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

