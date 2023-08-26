Форвард «Зенита» Кассьерра с шестью голами вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра вышел в лидеры бомбардирской гонки благодаря двум голам в ворота «Урала» из Екатеринбурга. На его счету теперь шесть голов.



У идущего вторым нападающего ЦСКА Федора Чалова — четыре гола. По три гола забили сразу 11 игроков, в том числе еще один футболист «Зенита» — Иван Сергеев.

Также Кассьерра с 7-ю очками лидирует по системе «гол+пас» (6+1). Добавим, что в прошлом сезону на его счету было всего два гола.

Напомним, что «Зенит» в шестом туре чемпионата России разгромил «Урал» со счетом 4:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.