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    Форвард «Зенита» Кассьерра с шестью голами вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ

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    Нападающий футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра вышел в лидеры бомбардирской гонки благодаря двум голам в ворота «Урала» из Екатеринбурга. На его счету теперь шесть голов.

    У идущего вторым нападающего ЦСКА Федора Чалова — четыре гола. По три гола забили сразу 11 игроков, в том числе еще один футболист «Зенита» — Иван Сергеев.

    Также Кассьерра с 7-ю очками лидирует по системе «гол+пас» (6+1). Добавим, что в прошлом сезону на его счету было всего два гола.

    Напомним, что «Зенит» в шестом туре чемпионата России разгромил «Урал» со счетом 4:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

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    ЗенитМатео Кассьерра
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