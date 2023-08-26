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    «Зенит» разгромил «Урал» и поднялся на второе место

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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 6-го тура чемпионата России против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча проходила в Петербурге на «Газпром Арене». Финальный свисток зафиксировал счет 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

    Голы за «Зенит» забили: Иван Сергеев (8 минута), Матео Кассьерра (30 и 68) и Клаудиньо (45+1).

    Таким образом, «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на второе место. Впереди только «Краснодар», который опережает на одно очко. Следующий матч команда из Петербурга проведет 30 августа в Кубке России в Калининграде против местной «Балтики».

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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