«Зенит» разгромил «Урал» и поднялся на второе место

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 6-го тура чемпионата России против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча проходила в Петербурге на «Газпром Арене». Финальный свисток зафиксировал счет 4:0 в пользу сине-бело-голубых.
Голы за «Зенит» забили: Иван Сергеев (8 минута), Матео Кассьерра (30 и 68) и Клаудиньо (45+1).
Таким образом, «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на второе место. Впереди только «Краснодар», который опережает на одно очко. Следующий матч команда из Петербурга проведет 30 августа в Кубке России в Калининграде против местной «Балтики».