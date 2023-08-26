В Кемерово пожар на складе пиротехники. Рядом — цистерны с аммиаком

В Кемерово горожан напугал огромный столб дыма. Сопровождался он фейерверком, который только усиливал тревогу. Пожар вспыхнул на крупном складе пиротехники. Как это было — можно судить по фото и видео, которые публикуют 26 августа наши коллеги из NGS42.RU.
Как сообщают журналисты NGS42.RU, совсем рядом с пожаром один из корреспондентов обнаружил железнодорожные цистерны с надписью «Аммиак».
«Всем нам повезло, что огонь удалось вовремя остановить», — пишет автор.
NGS42.RU
Как сообщает МЧС, огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Открытое горение на момент публикации ликвидировано. Спасатели проводят проливку и разведку помещений.
МЧС России
На месте работали более десятка спецмашин и более 30 пожарных.