    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    760мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.71eur102.26

    В Кемерово пожар на складе пиротехники. Рядом — цистерны с аммиаком

    426
    5 комментариев

    В Кемерово горожан напугал огромный столб дыма. Сопровождался он фейерверком, который только усиливал тревогу. Пожар вспыхнул на крупном складе пиротехники. Как это было — можно судить по фото и видео, которые публикуют 26 августа наши коллеги из NGS42.RU.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщают журналисты NGS42.RU, совсем рядом с пожаром один из корреспондентов обнаружил железнодорожные цистерны с надписью «Аммиак».

    «Всем нам повезло, что огонь удалось вовремя остановить», — пишет автор.

    NGS42.RU

    Как сообщает МЧС, огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Открытое горение на момент публикации ликвидировано. Спасатели проводят проливку и разведку помещений.

    МЧС России

    На месте работали более десятка спецмашин и более 30 пожарных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарКемерово
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close