Под Петербургом нашли мастер-клад весом более 11 кг. Теперь ищут хозяина

Особо крупную закладку отыскали во Всеволожском районе Ленинградской области. Она привлекла полицейских не одного региона.



Тайник с наркотиками нашли в результате реализации оперативной информации два дня назад в лесу у деревни Васкелово, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 26 августа. По информации «Фонтанки», к «кладу» вышли не только полицейские Всеволожского района и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка, но и коллеги из республики Башкортостан.

Оперативники изъяли два строительных мешка, набитых полиэтиленовыми пакетиками. Экспертиза подтвердила, что найденное — растительный наркотик, общий вес которого составил почти 11,5 кг.