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    Под Петербургом нашли мастер-клад весом более 11 кг. Теперь ищут хозяина

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    Особо крупную закладку отыскали во Всеволожском районе Ленинградской области. Она привлекла полицейских не одного региона.

    Тайник с наркотиками нашли в результате реализации оперативной информации два дня назад в лесу у деревни Васкелово, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 26 августа. По информации «Фонтанки», к «кладу» вышли не только полицейские Всеволожского района и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка, но и коллеги из республики Башкортостан.

    Оперативники изъяли два строительных мешка, набитых полиэтиленовыми пакетиками. Экспертиза подтвердила, что найденное — растительный наркотик, общий вес которого составил почти 11,5 кг.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. «Сотрудники полиции ведут розыск владельца тайника», — сообщили в петербургском главке.

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