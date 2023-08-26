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    В Сестрорецке трехлетний ребёнок выпал из окна вместе с москитной сеткой

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    Москитная сетка не удержала мальчика, который забрался на подоконник в Курортном районе Петербурга. Мать сама привезла его в ближайшую к дому больницу, стало известно «Фонтанке» 26 августа.

    Трёхлетнего пациента доставили в медучреждение на улице Борисова в Сестрорецке накануне вечером. Врачи оценили состояние мальчика, которому диагностировали ушиб мозга и раны на лице, как тяжёлое.

    Травмы ребёнок получил дома на Приморском шоссе. Когда мать отвлеклась, он добрался до открытого окна и облокотился на москитную сетку. С ней мальчик упал с высоты первого этажа.

    Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

    Летом подобные случаи — не редкость. Следственный комитет неоднократно обращался к жителям с просьбой не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно если они оборудованы москитными сетками — они не выдерживают вес малышей.

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    Ребенок выпал из окнаСестрорецк
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