В Сестрорецке трехлетний ребёнок выпал из окна вместе с москитной сеткой

Москитная сетка не удержала мальчика, который забрался на подоконник в Курортном районе Петербурга. Мать сама привезла его в ближайшую к дому больницу, стало известно «Фонтанке» 26 августа.



Трёхлетнего пациента доставили в медучреждение на улице Борисова в Сестрорецке накануне вечером. Врачи оценили состояние мальчика, которому диагностировали ушиб мозга и раны на лице, как тяжёлое.

Травмы ребёнок получил дома на Приморском шоссе. Когда мать отвлеклась, он добрался до открытого окна и облокотился на москитную сетку. С ней мальчик упал с высоты первого этажа.