В двух городах Ленобласти дети выпали из окон, опершись на москитную сетку

В Сосновом Бору и под Кировском маленькие дети получили серьезные травмы, выпав из окон. По предварительным данным, они оперлись на москитную сетку.



Двухлетний мальчик выпал из окна со второго этажа дома на улице Солнечная в Сосновом Бору, рассказывает 17 августа 47news. Сообщение в полицию поступило накануне утром, мать сама привезла ребенка в больницу. Он в тяжелом состоянии попал в реанимацию с переломами костей черепа и множеством ушибов.

В тот же день похожий случай произошел на четвертом этаже дома на улице Дзержинского в поселке Мга под Кировском. Трехлетняя девочка, по предварительным данным, залезла на диван, потом на подоконник и сама открыла окно. Она попала в больницу с травмами головы и тела.