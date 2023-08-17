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    В двух городах Ленобласти дети выпали из окон, опершись на москитную сетку

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    В Сосновом Бору и под Кировском маленькие дети получили серьезные травмы, выпав из окон. По предварительным данным, они оперлись на москитную сетку.

    Двухлетний мальчик выпал из окна со второго этажа дома на улице Солнечная в Сосновом Бору, рассказывает 17 августа 47news. Сообщение в полицию поступило накануне утром, мать сама привезла ребенка в больницу. Он в тяжелом состоянии попал в реанимацию с переломами костей черепа и множеством ушибов.

    В тот же день похожий случай произошел на четвертом этаже дома на улице Дзержинского в поселке Мга под Кировском. Трехлетняя девочка, по предварительным данным, залезла на диван, потом на подоконник и сама открыла окно. Она попала в больницу с травмами головы и тела.

    Полиция и Следственный комитет по Ленобласти уже ведут проверку.

    В жару такие ситуации — не редкость. Несколько дней назад ребенок лет четырех выпал из окна в Невском районе Петербурга, а за день до этого четыре этажа пролетел трехлетний мальчик в Приозерском районе Ленобласти.

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