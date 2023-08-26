    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.71eur102.26

    Диагноз «сальмонеллез» установлен уже у 16-ти отравившихся в московском кафе

    475
    2 комментария

    Диагноз «сальмонеллез» установлен уже у 16 из 35 человек, отравившихся в кафе на севере Москвы. Об этом вечером 25 августа сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

    Напомним, уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности, возбуждено в Москве после массового отравления в круглосуточном кафе.

    К середине дня 28 человек оставались в стационаре, где им оказывали медицинскую помощь. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы точки общепита, назначены экспертизы.

    В кафе на улице Софьи Ковалевской продавали шаурму, курицу-гриль и другие блюда. Чем именно отравились люди, не сообщается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СальмонеллезМосква
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close