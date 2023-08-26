Диагноз «сальмонеллез» установлен уже у 16-ти отравившихся в московском кафе

Диагноз «сальмонеллез» установлен уже у 16 из 35 человек, отравившихся в кафе на севере Москвы. Об этом вечером 25 августа сообщает столичное управление Роспотребнадзора.



Напомним, уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности, возбуждено в Москве после массового отравления в круглосуточном кафе.

К середине дня 28 человек оставались в стационаре, где им оказывали медицинскую помощь. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы точки общепита, назначены экспертизы.



В кафе на улице Софьи Ковалевской продавали шаурму, курицу-гриль и другие блюда. Чем именно отравились люди, не сообщается.

