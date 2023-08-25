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    В Курской области в результате обстрела погиб житель деревни Елизаветовка

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    Скончался житель деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области, который получил травмы в результате обстрела со стороны Украины. Об этом 25 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Мужчина поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали всё возможное, но спасти его не удалось. «Приношу искренние соболезнования близким. Обязательно окажем помощь семье», — написал губернатор.

    По деревне было зафиксировано три прилета, один из которых пришелся по магазину. Мужчина с ранениями ног был в крайне в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина.

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