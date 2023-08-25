В Курской области во время обстрела пострадали двое жителей деревни Елизаветовка

Двое жителей деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 25 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



По его словам, было зафиксировано три прилета, один из которых пришелся по магазину. Мужчина с ранениями ног находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина. Их доставили в центральную районную больницу.



Утром 23 августа был обстрелян санаторий в селе Лавы в Валуйском округе Белгородской области. Погибли трое мирных жителей.

