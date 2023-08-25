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    В Ленинградском зоопарке Клайд примерил перчатки, но пошел не на дело

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    В Ленинградском зоопарке живет нарядная пара, щеголяющая в перчатках. Это краснорукие тамарины Тома и Клайд — так называют этот вид обезьянок, хотя на самом деле лапки у них скорее желтые.

    Снимками питомцев 25 августа делится пресс-служба зоопарка. Клайд и Тома живут в открытом вольере с другими обезьянами — золотистоголовой львиной игрункой, обыкновенной игрункой и дурукули, — а также с грызунами марами. Кроме того, во внешнем вольере приматника с дурукули и ленивцами обитают тамарины с грозными именами Рагнар, Игритт и Астрид.

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    В дикой природе крошечных красноруких тамаринов — одна обезьянка весит около 500 граммов — можно встретить в лесах Южной Америки.

    Ранее другая обитательница зоопарка, самка броненосца Аврора, отметила одиннадцатый день рождения и угостилась «кашей» из тараканов.

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