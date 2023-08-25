В Ленинградском зоопарке Клайд примерил перчатки, но пошел не на дело

В Ленинградском зоопарке живет нарядная пара, щеголяющая в перчатках. Это краснорукие тамарины Тома и Клайд — так называют этот вид обезьянок, хотя на самом деле лапки у них скорее желтые.



Снимками питомцев 25 августа делится пресс-служба зоопарка. Клайд и Тома живут в открытом вольере с другими обезьянами — золотистоголовой львиной игрункой, обыкновенной игрункой и дурукули, — а также с грызунами марами. Кроме того, во внешнем вольере приматника с дурукули и ленивцами обитают тамарины с грозными именами Рагнар, Игритт и Астрид.