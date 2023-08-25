«Вы и убили-с». Как у Соловьева обсуждали, кому выгодна смерть Пригожина

Одной из главных тем последней (по счету, мы не суеверные) передачи Владимира Соловьева стало крушение бизнесджета в Тверской области и еще официально неподтвержденная смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и самого «Вагнера» Дмитрия Уткина. «Фонтанка» пересказывает и показывает краткую выжимку увиденного.



Кто конкретно виноват в крушении самолета, из передачи Соловьева понять трудно. То Украина, сдавшая себя с потрохами после шутки Зеленского, то Запад, где Embraer, по информации телеведущего, находился на техобслуживании, и бог весть какие там «запчасти ставили». Да и в целом развязанная «моментально» информационная кампания, где «принимали участие как западные СМИ, так и агенты их влияния» как бы намекает, уверяет Соловьев.



Отдельным фронтом выступил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов (его комментарий для «Соловьев Live» показали в эфире), предложивший «оторвать свои глаза от своей тарелки», которую только и видит, по его мнению, российский зритель, «подумать хорошенько и для себя решить» — «кому это выгодно?» Ответ, заявляет Алаудинов, будет незамедлительным: «Однозначно не Путину, однозначно не руководству Российской Федерации».