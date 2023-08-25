Цветы и расстроенные люди. Что сейчас происходит у «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге?

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
К бывшему «ЧВК Вагнер-Центру» на Зольной улице в Петербурге продолжают приносить цветы к образовавшемуся стихийному мемориалу. Происходящее на этом месте днем в пятницу, 25 августа, запечатлел фотограф «Фонтанки».
На мемориале можно увидеть иконы, нашивки и флаги ЧВК «Вагнера», куклу чебурашки и фотографию основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Потоком люди подходят и оставляют цветы — кто-то из них одет в черное.
В четверг, 24 августа, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В самолете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».