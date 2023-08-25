Цветы и расстроенные люди. Что сейчас происходит у «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге?

К бывшему «ЧВК Вагнер-Центру» на Зольной улице в Петербурге продолжают приносить цветы к образовавшемуся стихийному мемориалу. Происходящее на этом месте днем в пятницу, 25 августа, запечатлел фотограф «Фонтанки».



На мемориале можно увидеть иконы, нашивки и флаги ЧВК «Вагнера», куклу чебурашки и фотографию основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Потоком люди подходят и оставляют цветы — кто-то из них одет в черное.

