Тиктокер Милохин «попал в тюрьму» в Дубае

Тиктокер Даня Милохин «попал в тюрьму» в Дубае. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа, из сообщения его друзей в Telegram-канале. Также об этом в соцсетях рассказал и сам блогер, уточняет РИА Новости .



Сам Милохин признался, что причиной задержания стал непристегнутый ремень. В отделении он находился несколько часов, пока его товарищи собирали деньги, чтобы «вытащить» его оттуда.



Тиктокер Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года, когда неожиданно покинул шоу «Ледниковый период», где он катался в паре с серебряным призером Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой.