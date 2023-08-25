«Предателями они не были». Губернатор Дюмин выразил соболезнования после крушения самолета с Пригожиным и Уткиным

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, руководителя группы Дмитрия Уткина, а также других пассажиров и членов экипажа самолета, который разбился в Тверской области. Слова главы региона в пятницу, 25 августа, появились на сайте правительства Тульской области.

«Их гибель — большая трагедия и потеря для страны. На протяжении последних лет ЧВК «Вагнер» <...> выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира», — заявил Дюмин.

