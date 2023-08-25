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    Крушение самолета Пригожина

    «Предателями они не были». Губернатор Дюмин выразил соболезнования после крушения самолета с Пригожиным и Уткиным

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    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, руководителя группы Дмитрия Уткина, а также других пассажиров и членов экипажа самолета, который разбился в Тверской области. Слова главы региона в пятницу, 25 августа, появились на сайте правительства Тульской области.

    «Их гибель — большая трагедия и потеря для страны. На протяжении последних лет ЧВК «Вагнер» <...> выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира», — заявил Дюмин.

    По словам главы региона, он знал Евгения Пригожина как настоящего патриота, решительного и бесстрашного человека, который многое сделал для страны.

    «Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе. <…> Можно простить ошибки и даже трусость, предательство — никогда. Предателями они не были», — сказано в публикации.

    В четверг, 24 августа, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В самолете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    23 августа частный бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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    Евгений ПригожинКрушение самолета ПригожинаАлексей Дюмин
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