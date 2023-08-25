«Предателями они не были». Губернатор Дюмин выразил соболезнования после крушения самолета с Пригожиным и Уткиным

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, руководителя группы Дмитрия Уткина, а также других пассажиров и членов экипажа самолета, который разбился в Тверской области. Слова главы региона в пятницу, 25 августа, появились на сайте правительства Тульской области.
«Их гибель — большая трагедия и потеря для страны. На протяжении последних лет ЧВК «Вагнер» <...> выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира», — заявил Дюмин.
По словам главы региона, он знал Евгения Пригожина как настоящего патриота, решительного и бесстрашного человека, который многое сделал для страны.
«Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе. <…> Можно простить ошибки и даже трусость, предательство — никогда. Предателями они не были», — сказано в публикации.
В четверг, 24 августа, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В самолете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.