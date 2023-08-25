    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, южн

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.4eur102.47

    Священный синод сменил настоятеля Александра-Невской лавры. Епископ Назарий возглавлял обитель четверть века

    1258
    2 комментария

    Священный синод сменил настоятеля Александра-Невской лавры. Епископ Назарий, который возглавил обитель в 1996 году, поедет в Пензу.

    Как сообщает пресс-служба РПЦ 25 августа, рассмотрение положения дел в Санкт-Петербургской митрополии состоялось 24 августа при участии патриарха Кирилла. Было постановлено, что епископу Кронштадтскому Назарию быть теперь епископом Кузнецким и Никольским.

    А настоятелем Александро-Невской лавры назначен епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин.

    Назарий родился в 1952 году на Украине, в 1982 он поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Был пострижен в 1985 году. А в 1986 году начал послушание в Александро-Невской лавре. В 1996 году он стал её настоятелем. В мае этого года РПЦ подписала договор с Эрмитажем о передаче раки Александра Невского в лавру. На данный момент процедура перемещения не завершена.

    О преемнике Назария мало что известно. В СМИ он попадал лишь раз, когда в 2019 году вышел на акцию «Бессмертный полк» в Мордовии с портретом ветерана. Аналогичные портреты несли региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и местный прокурор Александр Филимонов. Журналистам он объяснил это «ляпостью» помощников.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РПЦАлександро-Невская лавраНастоятель храма
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close