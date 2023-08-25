Священный синод сменил настоятеля Александра-Невской лавры. Епископ Назарий возглавлял обитель четверть века

Священный синод сменил настоятеля Александра-Невской лавры. Епископ Назарий, который возглавил обитель в 1996 году, поедет в Пензу.
Как сообщает пресс-служба РПЦ 25 августа, рассмотрение положения дел в Санкт-Петербургской митрополии состоялось 24 августа при участии патриарха Кирилла. Было постановлено, что епископу Кронштадтскому Назарию быть теперь епископом Кузнецким и Никольским.
А настоятелем Александро-Невской лавры назначен епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин.
Назарий родился в 1952 году на Украине, в 1982 он поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Был пострижен в 1985 году. А в 1986 году начал послушание в Александро-Невской лавре. В 1996 году он стал её настоятелем. В мае этого года РПЦ подписала договор с Эрмитажем о передаче раки Александра Невского в лавру. На данный момент процедура перемещения не завершена.
О преемнике Назария мало что известно. В СМИ он попадал лишь раз, когда в 2019 году вышел на акцию «Бессмертный полк» в Мордовии с портретом ветерана. Аналогичные портреты несли региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и местный прокурор Александр Филимонов. Журналистам он объяснил это «ляпостью» помощников.