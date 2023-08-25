СК вышел в Басманный суд с продлением ареста Дарьи Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе

Басманный суд рассмотрит 25 августа ходатайство следствия о продления срока содержания под стражей Дарье Треповой*. Ранее СМИ сообщали, что следствие завершено и её увезли в Петербург.



В пресс-службе суда рассказали о том, что заседание назначено на 11 утра. СК просит продлить стражу до 2 декабря.



Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел вечером 2 апреля. В этот момент в заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Мужчина погиб на месте от полученных ранений, пострадали 40 человек. Взрывчатка, по мнению следствия, была в статуэтке, которую Трепова* презентовала военкору.