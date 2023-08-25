    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.4eur102.47

    СК вышел в Басманный суд с продлением ареста Дарьи Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе

    1227
    7 комментариев

    Басманный суд рассмотрит 25 августа ходатайство следствия о продления срока содержания под стражей Дарье Треповой*. Ранее СМИ сообщали, что следствие завершено и её увезли в Петербург.

    В пресс-службе суда рассказали о том, что заседание назначено на 11 утра. СК просит продлить стражу до 2 декабря.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел вечером 2 апреля. В этот момент в заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Мужчина погиб на месте от полученных ранений, пострадали 40 человек. Взрывчатка, по мнению следствия, была в статуэтке, которую Трепова* презентовала военкору.

    *Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзрывКафеВладлен ТатарскийСудАрест
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close