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    «Игла замедленного действия». Россиянка 19 лет прожила с острым предметом в животе

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    Врачи областной клинической больницы № 3 в Волгограде спасли 42-летнюю женщину, которая 19 лет прожила с иглой в брюшной полости. Пациентка обратилась в скорую с подозрением на внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, но рентген показал — причина болей в застрявшей игле, сообщает 24 августа городской портал V1.RU со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

    Фото: Облздрав / Telegram.com
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    Иглу обнаружили случайно. По словам врачей, это была «мина замедленного действия», поскольку игла могла в любой момент начать двигаться в брюшной полости и нанести серьезные повреждения, представляющие угрозу для жизни.

    Пациентку решили срочно прооперировать. Ситуацию осложняло то, что у женщина была диагностирована правосторонняя пневмония.

    В итоге хирурги извлекли 5-сантиметровую швейную иглу. После операции женщина рассказала, что в 2004 году она работала на швейной фабрике — там она могла получить «случайную травму».

    «Игла попала в брюшную стенку, а затем видимо мигрировала в брюшную полость и застряла в сальнике», — сообщили волгоградские медики. Сейчас женщина идет на поправку.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в детском саду Петербурга медсестра поставила ребенку прививку, но потеряла иглу. Решила, что поищет позже. Спустя 30 минут воспитательницы, которые укладывали ребенка спать, нашли иглу в плече девочки.

    Фото: Облздрав / Telegram.com

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    Игла в животе
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