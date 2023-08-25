«Игла замедленного действия». Россиянка 19 лет прожила с острым предметом в животе

Врачи областной клинической больницы № 3 в Волгограде спасли 42-летнюю женщину, которая 19 лет прожила с иглой в брюшной полости. Пациентка обратилась в скорую с подозрением на внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, но рентген показал — причина болей в застрявшей игле, сообщает 24 августа городской портал V1.RU со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.
Иглу обнаружили случайно. По словам врачей, это была «мина замедленного действия», поскольку игла могла в любой момент начать двигаться в брюшной полости и нанести серьезные повреждения, представляющие угрозу для жизни.
Пациентку решили срочно прооперировать. Ситуацию осложняло то, что у женщина была диагностирована правосторонняя пневмония.
В итоге хирурги извлекли 5-сантиметровую швейную иглу. После операции женщина рассказала, что в 2004 году она работала на швейной фабрике — там она могла получить «случайную травму».
«Игла попала в брюшную стенку, а затем видимо мигрировала в брюшную полость и застряла в сальнике», — сообщили волгоградские медики. Сейчас женщина идет на поправку.
Ранее «Фонтанка» писала, как в детском саду Петербурга медсестра поставила ребенку прививку, но потеряла иглу. Решила, что поищет позже. Спустя 30 минут воспитательницы, которые укладывали ребенка спать, нашли иглу в плече девочки.