Москвичей предупредили о радиационных туманах в пятницу

Утро пятницы начнется в Москве с радиационных туманов, наибольшее скопление ожидается у водных объектов, но уже через 2–3 часа после восхода солнца туманы рассеются, заявил 24 августа в своем telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Управление погодой в московском регионе постепенно переходит к антициклону, отмечает синоптик. Антициклон, приближающийся с севера, уже сместил дождевые облака к южным границам Подмосковья.



Из-за прихода холодного воздуха и уменьшения облачности поверхность Земли и прилегающий к ней слой воздуха начнут активно излучать тепло в атмосферу — данное явление известно как радиационное выхолаживание, объяснил Михаил Леус. Отсюда, отмечает специалист, возникают радиационные туманы.