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    Москвичей предупредили о радиационных туманах в пятницу

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    Утро пятницы начнется в Москве с радиационных туманов, наибольшее скопление ожидается у водных объектов, но уже через 2–3 часа после восхода солнца туманы рассеются, заявил 24 августа в своем telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Управление погодой в московском регионе постепенно переходит к антициклону, отмечает синоптик. Антициклон, приближающийся с севера, уже сместил дождевые облака к южным границам Подмосковья.

    Из-за прихода холодного воздуха и уменьшения облачности поверхность Земли и прилегающий к ней слой воздуха начнут активно излучать тепло в атмосферу — данное явление известно как радиационное выхолаживание, объяснил Михаил Леус. Отсюда, отмечает специалист, возникают радиационные туманы.

    Утром в Москве столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов Цельсия, а на севере и востоке Московской области — до +5.

    Влага в воздухе запустит процесс конденсации, в результате чего в регионе образуются туманы. Особенно густые туманы ожидаются у водных объектов, что приведет к снижению видимости до нескольких сотен метров. Туманы начнут рассеиваться примерно через 2–3 часа после восхода солнца, который в пятницу в Москве запланирован на 5:20 утра, заключил Михаил Леус.

    В Петербурге, как писала ранее «Фонтанка», 25 августа возможен кратковременный дождь, днем температура поднимется до 21 градуса тепла. А в субботу, 26 августа, будет до 22 градусов и без существенных осадков.

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