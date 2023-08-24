Погода в Петербурге создаётся из-за Урала. Похолодание остановилось

В Петербурге по-прежнему прохладно, возможны небольшие дожди. Но в следующие дни воздух будет понемногу прогреваться.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 августа в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, а местами до 8, днем составит 18–20 градусов.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тыловой части далёкого циклона, с центром над севером Зауралья. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
25 августа тоже возможен кратковременный дождь, днем 19–21 градус. А в субботу, 26 августа, уже до 22 градусов и без существенных осадков.