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    На развитие образования в Петербурге просят дополнительные 42 млрд рублей в 2024 году. Траты хотят увеличить на 20%

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    На развитие образования в Петербурге в 2024 году требуются дополнительные 42 миллиарда рублей в 2024 году, следует из заявленной дополнительной потребности к проекту бюджета на 2024–2026 годы.

    Пока в предварительной версии документа на программу «Развитие образования» заложено 209,6 миллиарда рублей, что уже больше чем в планируется потратить в текущем 2023 году (207,3 миллиарда рублей).

    Более четверти всей суммы доппотребности (12,2 миллиарда рублей) просит комитет по здравоохранению. Почти 4 миллиарда просит администрация Выборгского района, 2,8 миллиарда — Невского района, 2,7 миллиарда рублей — Приморского района. Однако конкретные цели в документе не уточняются.

    Сейчас на исполнение 18 госпрограмм в бюджете заложено 837 миллиардов рублей. Общая заявленная доппотребность составляет 230 миллиардов. В эту сумму не входит адресная инвестиционная программа, по которой в Петербурге строятся новые объекты.

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