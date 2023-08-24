На развитие образования в Петербурге просят дополнительные 42 млрд рублей в 2024 году. Траты хотят увеличить на 20%

На развитие образования в Петербурге в 2024 году требуются дополнительные 42 миллиарда рублей в 2024 году, следует из заявленной дополнительной потребности к проекту бюджета на 2024–2026 годы.



Пока в предварительной версии документа на программу «Развитие образования» заложено 209,6 миллиарда рублей, что уже больше чем в планируется потратить в текущем 2023 году (207,3 миллиарда рублей).

Более четверти всей суммы доппотребности (12,2 миллиарда рублей) просит комитет по здравоохранению. Почти 4 миллиарда просит администрация Выборгского района, 2,8 миллиарда — Невского района, 2,7 миллиарда рублей — Приморского района. Однако конкретные цели в документе не уточняются.