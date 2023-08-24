«Нет незаменимых людей». Что мировые СМИ пишут о смерти Пригожина

Фото: коллаж «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться





Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сообщения о его вероятной гибели заполонили не только российские СМИ, но и пробрались на первые полосы зарубежных. «Фонтанка» собрала, что мировые издания пишут о сегодняшних событиях в России.



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По большому счету, повестка зарубежных СМИ примерно одинаковая. Почти каждое из просмотренных «Фонтанкой» изданий задается вопросом, почему молчит Кремль, напоминает читателям, кто такой Евгений Пригожин, и пытается разобраться, при чем здесь Дмитрий Уткин. Фотографии основателя ЧВК «Вагнер» с заголовками «Акт возмездия?», «Какая гадкая удача» и «Соперник Путина погиб в авиакатастрофе» попали на первые полосы ведущих мировых СМИ, в числе которых The Washington Post, The Guardian, Daily Express и El País.



The Guardian

Сайт британской газеты The Guardian заполонили новости о Пригожине и Владимире Путине. Журналисты ведут прямую трансляцию с последними новостями, туда же включая комментарии всех высокопоставленных лиц Великобритании о случившемся и почему-то поздравление Владимира Зеленского народа Украины с Днем независимости.

Также журналисты издания попытались предположить, что теперь будет с ЧВК «Вагнер», подчеркивая, что роль бойцов объединения в военной операции «выдающаяся». Влияние Евгения Пригожина, по мнению редакции, сократилось после его марша на Москву, который «смутил Путина и Кремль». Статья вышла под заголовком «Евгений Пригожин: смерть, которая оставит неизгладимый след на российской армии и элите».



«Если группа Вагнера — это Евгений Пригожин, то трудно понять, как она выживет. Это конец, каким мы его знаем», — заключили журналисты.

CNN

В американском CNN полет джета Евгения Пригожина назвали «роковым путешествием». Журналисты ожидаемо вспомнили июньский мятеж и отдельно обратили внимание на то, что «Кремль пока никак не прокомментировал катастрофу».



Тем не менее журналисты издания пообщались о вероятных причинах авиакатастрофы с экспертом — ветераном науки и аэрокосмической промышленности Майлзом О'Брайеном.

«Он быстро спускается во вращении и тянет за собой много дыма. Итак, это самолет, который горел. И похоже, что некоторые структурные элементы, аэродинамические поверхности, отсутствовали. Такие самолеты... Они просто так не падают с неба, если не происходит что-то очень необычное», — подчеркнул он. В CNN предположили, что крушение связано с взрывчаткой на борту или попаданием ракеты в самолет.

Bloomberg

Bloomberg, помимо новостей, взялся за аналитику и попытался предсказать, что теперь будет с группой «Вагнер». Как отмечает издание, будущее ЧВК туманно, потому что в самолете с Пригожиным были и «некоторые из высокопоставленных лейтенантов», которые «оставили большой вакуум» в верхушке организации.



«Были признаки того, что бизнес-империя «Вагнер» может быть захвачена другими российскими группировками или правительственными институтами, но это не было подтверждено», — заметили в Bloomberg.

Кроме того, на сайте издания вышла любопытная колонка с заголовком «Пригожин считается мертвым. Рубль следующий?». Нет, журналисты не привязали курс рубля к Пригожину, как могло бы показаться. Этот актуальный кликбейт переводит на аналитическую статью о состоянии российской экономики и внутренней политике. Экономические последствия санкций, по мнению редакции, могут привести к «какому-то восстанию» или к тому, что во главе «российского ядерного арсенала» окажется кто-то «еще более опасный».



Заключает Bloomberg идеей о том, что западные лидеры должны ужесточать санкции, но продолжать искать варианты.

«Если поставить Россию на колени, это плохо кончится», — резюмировали в Bloomberg.

Hindustan Time

В индийском Hindustan Times новости о Пригожине все же не попали на главную страницу сайта. Тем не менее журналисты за ночь выпустили порядка 10 материалов. Отдельная статья была посвящена разбору, кто такой «шеф-повар Владимира Путина». Автор назвал его личностью многогранной: и «лидер наемников», и «русский мятежник», и «шеф-повар», и «некогда скромный бизнесмен, который извлекал выгоду из своих связей с Владимиром Путиным».

После пересказа биографии Евгения Пригожина Hindustan Time переключился на размышления о том, как долго Пригожин мог продержаться в России и за ее пределами после мятежа — «после того, как навлек ярость российского президента».



«Путин осудил мятеж как "измену", но быстро согласился на сделку, по которой босс наемников был сослан в соседнюю Беларусь. Многие кремлевские обозреватели сомневались в том, что перемирие будет длиться долго», — пишут журналисты Hindustan Time.

К теме отношений Пригожина и Путина в редакции отдельное внимание: сделали акцент на фрагменте интервью с российским президентом, где он говорит, что не мог бы простить предательство.

DIE WELT*

На сайте немецкого Die Welt* (заблокирован по требованию Генпрокуратуры) тоже взялись за аналитику и попытались предсказать, повлияет ли смерть Пригожина на ЧВК «Вагнер» в принципе.

«Повлияет ли смерть босса "Вагнера" на действия, которые мы связываем с Пригожиным? Великая война на востоке, действия России в Африке или провокации на границах Беларуси? Это сомнительно. Нет незаменимых людей, даже среди бандитов», — подчеркнули в Die Welt.



Более того, журналисты отметили, что «ликвидация» Евгения Пригожина — это «сигнал русским», что Кремлю не получится «время от времени потакать». «Ты всегда должен это делать», — резюмировали журналисты.

BBC

BBC волновал другой вопрос — что теперь будет в Африке. В издании подчеркнули, что один из «ключевых элементов» политики Владимира Путина в отношении Африки — это «тысячи наемников "Вагнера", внедренные в ряд африканских государств». В издании намекнули, что такие шаги попахивают колонизацией, и обвинили бойцов ЧВК в «разграблении стран».



О возможных причинах падения самолета в BBC высказались кратко: «Западная пресса согласна: если авиакатастрофа в России является попыткой покушения на Евгения Пригожина, то Кремль может быть в игре. В России есть и другие предположения — вплоть до "постановки"».



В The New York Times и Deutsche Welle** (внесено в список СМИ-иноагентов) на прогнозы поскупились и сосредоточились на реакции российских властей на авиакатастрофу в Твери. Издания упрекнули Кремль и Путина в молчании и пересказали зарубежному читателю обращение президента по случаю годовщины Курской битвы. «Во время церемонии в Курске, которую Путин назвал "грандиозной", российский лидер вручил государственную награду экипажу танка "Алёша Т-80", который, по сообщению государственного информационного агентства ТАСС, уничтожил украинский бронированный конвой на Запорожской оси», — отметили в Deutsche Welle.

CNN Türk



Тем временем в Турции в принципе сомневаются, что Евгений Пригожин погиб, а авиакатастрофа не подстроена. На сайте CNN Türk вышло интервью с Кейром Джайлсом из лондонского аналитического центра Chatham House, где он намекает на то, что имя пассажира еще ни о чем не говорит — его можно было и сменить для «сокрытия поездок».



Он напоминает, как Евгения Пригожина уже официально объявляли мертвым в 2019 году, однако позже информацию опровергли. «Давайте не будем удивляться, если скоро появится новое видео из Африки», — заключил он.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

