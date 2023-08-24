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    Минтранс: в строительство ВСМ между Петербургом и Москвой готов вложиться Сбербанк

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    Поучаствовать в финансировании проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой готов Сбербанк. Об этом 24 августа журналистам рассказал замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» в Петербурге.

    «Они понимают, что этот объект окупаемый. Они готовы вкладывать в этот проект», — цитирует Иванова «Интерфакс».

    Говоря о стоимости строительства, чиновник назвал уже звучавшую ранее сумму в 1,7 трлн рублей, однако добавил, что данные надо актуализировать. В частности, на финансовую модель проекта «серьезно повлияет» ключевая ставка, которую недавно Банк России повысил до 12% годовых.

    По словам Иванова, в ближайшее время соберется рабочая группа, которая обсудит вопросы финансирования проекта, в том числе касающиеся бюджетных средств и использования денег из Фонда национального благосостояния.

    «Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» является началом развития сети таких магистралей. Реализация проекта сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, и к 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 млн человек в год, — сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов. — И Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта».

    Ранее редакция рассказывала, что известно о мегапроекте, когда и в какие сроки его планируют реализовать, а также что для этого потребуется.

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