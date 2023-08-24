Минтранс: в строительство ВСМ между Петербургом и Москвой готов вложиться Сбербанк

Поучаствовать в финансировании проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой готов Сбербанк. Об этом 24 августа журналистам рассказал замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» в Петербурге.



«Они понимают, что этот объект окупаемый. Они готовы вкладывать в этот проект», — цитирует Иванова «Интерфакс».



Говоря о стоимости строительства, чиновник назвал уже звучавшую ранее сумму в 1,7 трлн рублей, однако добавил, что данные надо актуализировать. В частности, на финансовую модель проекта «серьезно повлияет» ключевая ставка, которую недавно Банк России повысил до 12% годовых.

