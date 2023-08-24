«Посейдон» у границы. Российский истребитель снова перехватил норвежский самолет

Норвежский патрульный самолет Р-8А «Посейдон», направлявшийся к Государственной границе России, перехватил истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Об этом сообщает Минобороны РФ 24 августа.
В сообщении ведомства сказано, что 24 августа российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающуюся к Государственной границе РФ воздушную цель. В воздух был поднят истребитель МиГ-31 для ее опознавания и предотвращения нарушения рубежей страны. Экипаж истребителя идентифицировал самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Он изменил направление движения при приближении к нему российского истребителя, не допустившего нарушения границы.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — подчеркивает Министерство обороны РФ.
23 августа Минобороны сообщало об аналогичном инциденте в воздухе с самолетом «Посейдон» ВВС Норвегии.