МиГ-29 заставил развернуться норвежский самолёт над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 развернул патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии от российской границы. Подробности 23 августа сообщает Минобороны РФ.
Приближающуюся к границе воздушную цель над акваторией Баренцева моря обнаружили 23 августа. В воздух подняли истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, который идентифицировал норвежский самолет.
При приближении российского истребителя «Посейдон» выполнил разворот. Нарушения государственной границы не произошло.