    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.12eur102.75

    МиГ-29 заставил развернуться норвежский самолёт над Баренцевым морем

    609
    10 комментариев

    Истребитель МиГ-29 развернул патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии от российской границы. Подробности 23 августа сообщает Минобороны РФ.

    Приближающуюся к границе воздушную цель над акваторией Баренцева моря обнаружили 23 августа. В воздух подняли истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, который идентифицировал норвежский самолет.

    При приближении российского истребителя «Посейдон» выполнил разворот. Нарушения государственной границы не произошло.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close