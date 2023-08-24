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    Крушение самолета Пригожина

    Российский рынок падает после крушения самолета Пригожина, но не драматично. Рубль не реагирует

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    5 комментариев

    Российский рынок падает на открытии торгов 24 августа, однако со вчерашнего вечера падение, которое произошло на фоне сообщений о крушении самолета Пригожина, сократилось. Это следует из данных торгов Московской биржи.

    Индекс Мосбиржи на открытии падает на 1% к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня (18:50 мск 23 августа). Сейчас он находится на уровне 3115,4 пункта. При этом накануне около 22:00 часов индекс опускался до 3107 пунктов.

    В лидерах роста этим утром ценные бумаги таких компаний, как Globaltrans (+1,9%), Fix Price (+1,9%), VK (+1,4%), «Яндекс» (+1,2%) и Новолипецкий металлургический комбинат (+1%). Акции Сбера и «Газпрома» в небольшом плюсе. В лидерах падения Московский кредитный банк (-0,6%), АФК «Система» (-0,4%), «Норникель» (-0,25%), ВТБ (-0,24%), «Россети» (-0,21%).

    Курсы валют практически никак не отреагировали на случившееся. Доллар подорожал на 0,06% (или 5 копеек), до 94,3 рубля. Евро подешевел на 0,11% (или 11 копеек), до 102,4 рубля.

    Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). На борту были десять человек (подробнее о них читайте на «Фонтанке»), их тела найдены и доставлены в морг в Твери. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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    Комментарии 5

    Гость24 Авг 2023 в 11:16
    куда дальше падать то?
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