Российский рынок падает после крушения самолета Пригожина, но не драматично. Рубль не реагирует

Российский рынок падает на открытии торгов 24 августа, однако со вчерашнего вечера падение, которое произошло на фоне сообщений о крушении самолета Пригожина, сократилось. Это следует из данных торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на открытии падает на 1% к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня (18:50 мск 23 августа). Сейчас он находится на уровне 3115,4 пункта. При этом накануне около 22:00 часов индекс опускался до 3107 пунктов.
В лидерах роста этим утром ценные бумаги таких компаний, как Globaltrans (+1,9%), Fix Price (+1,9%), VK (+1,4%), «Яндекс» (+1,2%) и Новолипецкий металлургический комбинат (+1%). Акции Сбера и «Газпрома» в небольшом плюсе. В лидерах падения Московский кредитный банк (-0,6%), АФК «Система» (-0,4%), «Норникель» (-0,25%), ВТБ (-0,24%), «Россети» (-0,21%).
Курсы валют практически никак не отреагировали на случившееся. Доллар подорожал на 0,06% (или 5 копеек), до 94,3 рубля. Евро подешевел на 0,11% (или 11 копеек), до 102,4 рубля.
Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). На борту были десять человек (подробнее о них читайте на «Фонтанке»), их тела найдены и доставлены в морг в Твери. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».