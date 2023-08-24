Пенсионерка на Toyota RAV4 на севере Петербурга сбила девочку в её день рождения

Маленькая девочка пострадала в результате ДТП в Приморском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 24 августа.



ДТП случилось 23 августа около 15:40 на Арцеуловской аллее, 17, что у реки Каменка. 73-летняя женщина на своей Toyota RAV4 на прилегающей территории сбила ребёнка, выбежавшего на проезжую часть. Девочка живёт в ближайшем доме, ходит в детский сад. Папа в момент ДТП находился рядом — в салоне своей машины. Именно вчера у девочки был день рождения: ей исполнилось 6 лет.



Её доставили больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной лобной кости — в состоянии средней тяжести. Про женщину-водителя известно, что в этом году она трижды попадалась на превышении скорости.

