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    Подступы к месту крушения самолета в Тверской области блокированы силовиками

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    Региональная дорога Куженкино — Градобить перекрыта экипажами полиции после крушения бизнес-джета Евгения Пригожина. Дальше поселка никого не пускают.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», ночью 24 августа на окраине поселка Куженкино многолюдно — на парковке рядом с придорожным кафе собрались журналисты, их натиск сдерживает полиция. Корреспондент встретился с силовиком в маске и с автоматом, который велел ему разворачиваться и «валить».

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Сотрудники полиции сказали, что о существовании какого-либо штаба им ничего не известно, с той стороны оцепления к ним никто не выходил.

    23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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