Подступы к месту крушения самолета в Тверской области блокированы силовиками

Региональная дорога Куженкино — Градобить перекрыта экипажами полиции после крушения бизнес-джета Евгения Пригожина. Дальше поселка никого не пускают.
Как передает корреспондент «Фонтанки», ночью 24 августа на окраине поселка Куженкино многолюдно — на парковке рядом с придорожным кафе собрались журналисты, их натиск сдерживает полиция. Корреспондент встретился с силовиком в маске и с автоматом, который велел ему разворачиваться и «валить».
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Сотрудники полиции сказали, что о существовании какого-либо штаба им ничего не известно, с той стороны оцепления к ним никто не выходил.