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    Крушение самолета Пригожина

    161.RU: ростовских силовиков собирают по тревоге после крушения самолета с Пригожиным

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    16 комментариев

    Сотрудников полиции и Росгвардии в Ростове-на-Дону собирают по тревоге после крушения бизнесджета, в списках пассажиров которого значились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Об этом 23 августа сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «По тревоге подняты все службы силовые — МВД, Росгвардия и прочие. <...> Вызывают из отпусков», — отметил он.

    Вечером 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнесджет Embraer Legacy, летевший из столицы в Петербург. На его борту среди прочих находились Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и оператор бизнесмена. В списке значились 10 человек вместе с экипажем.

    На данный момент все 10 тел обнаружены, но, чтобы установить личности погибших, понадобится экспертиза. «Фонтанка» собрала всё, что известно к этому часу.

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    Комментарии 16

    Гость23 Авг 2023 в 23:42
    Видимо, будет банкет?
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