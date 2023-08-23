161.RU: ростовских силовиков собирают по тревоге после крушения самолета с Пригожиным

Сотрудников полиции и Росгвардии в Ростове-на-Дону собирают по тревоге после крушения бизнесджета, в списках пассажиров которого значились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Об этом 23 августа сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По тревоге подняты все службы силовые — МВД, Росгвардия и прочие. <...> Вызывают из отпусков», — отметил он.

Вечером 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнесджет Embraer Legacy, летевший из столицы в Петербург. На его борту среди прочих находились Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и оператор бизнесмена. В списке значились 10 человек вместе с экипажем.