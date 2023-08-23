Неудачный сбор. Петербурженку привезли в больницу после «шляпки смерти» на обед

Три дня организм
В НИИ имени Джанелидзе пациентку привезли около полудня, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Она, по предварительной информации, жаловалась на тошноту, рвоту, спазмы. Женщине сделали промывание.
Выяснилось, что еще 20 августа она ела на обед подозрительные грибы. Эксперты установили, что «полакомилась» пострадавшая бледной поганкой из семейства мухоморов, которую считают одним из самых ядовитых грибов, а по-английски и вовсе называют шляпкой смерти.
Но женщине повезло. Несмотря на состояние средней тяжести, прогнозы на выздоровление положительные.