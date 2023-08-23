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    СКА одержал вторую победу на турнире имени Пучкова

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч для армейцев на турнире имени Пучкова против «Сочи». Встреча проходила 23 августа в Петербурге в Ледовом дворце. Финальный свисток зафиксировал счет 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) в пользу армейского коллектива.

    Голы за СКА забили Иван Зинченко (29 минута), Владимир Алистров (40), Дмитрий Бучельников (50), Александр Никишин (59). У «Сочи» отличились Артем Аляев (8), Борна Рендулич (15), Артем Николаев (54).

    Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Сибири» из Новосибирска.

    Николай Пучков — олимпийский чемпион (1956), тренер. Под руководством Пучкова СКА в 1971 году выиграл первые в своей истории медали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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