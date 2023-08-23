Фото с места падения бизнесджета Пригожина. Показываем, что изучают эксперты

Обломки бизнесджета, упавшего возле поселка Куженкино в Тверской области, изучают эксперты. «Фонтанка» публикует фото и видео с места падения.
Напомним, по факту «авиационного происшествия в Тверской области» Главным следственным управлением
Следствие рассматривает как минимум три версии крушения бизнесджета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Это «внешнее воздействие», техническая неисправность и ошибка пилота. Об этом вечером 23 августа сообщает РБК со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».
«Фонтанка.ру»
По данным «Фонтанки», в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.