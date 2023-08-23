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    Крушение самолета Пригожина

    Фото с места падения бизнесджета Пригожина. Показываем, что изучают эксперты

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    16 комментариев

    Обломки бизнесджета, упавшего возле поселка Куженкино в Тверской области, изучают эксперты. «Фонтанка» публикует фото и видео с места падения.

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    Напомним, по факту «авиационного происшествия в Тверской области» Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Следствие рассматривает как минимум три версии крушения бизнесджета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Это «внешнее воздействие», техническая неисправность и ошибка пилота. Об этом вечером 23 августа сообщает РБК со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».

    «Фонтанка.ру»

    По данным «Фонтанки», в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

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    Комментарии 16

    г0сть23 Авг 2023 в 23:47
    Не верю!
    +0−0
    27939482623 Авг 2023 в 23:19
    Англосаксы, европейцы долго вели Пригожина,выискивали подходящей ситуации, чтобы ликвидировать. Не простили ему Африку, где Пригожин мешает им спокойно гребсти капиталы, Франция, Польша, у всех он во врагах. А на разноплановые диверсии эти мастера
    Но надо знать, что будуче хорошо проверенным на земле техником, самолет должен совершить нормальный полет без аварии Поэтому причины аварии могут быть разными :
    1- была подготовлена какая то неисправность и на определенных минутах полета должен отказать прибор - сделано на земле до вылета
    2- Во время полёта внезапно отказали какие то приборы из за воздействия какого то поля, направленного на лайнер
    3 - Могли воздействовать с Космоса, подключив к ликвидации космическое оружие, воздействуя на траекторию полета лучами, в результате самолет отключился от приборов
    4 - В самолёте мог находиться скрытый агент, который выполнял очень важное задание Помним принцессу Диану, когда шофер сделал аварию для ликвидации
    5 - Прикрепили взрывчатку
    6 - Сбили
    +0−1
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