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    Крушение самолета Пригожина

    Все штатно. Самолеты не облетают зону крушения джета, в котором был Пригожин

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    6 комментариев

    Самолеты, выполняющие рейсы из Петербурга в Москву и обратно, следуют согласно маршрута и не облетают Тверскую область, где потерпел крушение бизнес-джет, приписываемый бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом свидетельствуют данные онлайн сервиса Flightradar вечером 23 августа.

    Ранее под Тверью разбился самолет, на борту которого находились 10 человек. И экипаж, и пассажиры погибли. На месте пока были обнаружены останки 8 тел, которые сильно обгорели. По данным «Фонтанки», среди пассажиров были сам Евгений Пригожин и командиры ЧВК «Вагнер». Официальной информации об их судьбе пока нет.

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    Комментарии 6

    Гость23 Авг 2023 в 22:08
    Однако жаль.ПАТРИОТ.
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