Все штатно. Самолеты не облетают зону крушения джета, в котором был Пригожин

Самолеты, выполняющие рейсы из Петербурга в Москву и обратно, следуют согласно маршрута и не облетают Тверскую область, где потерпел крушение бизнес-джет, приписываемый бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом свидетельствуют данные онлайн сервиса Flightradar вечером 23 августа.



Ранее под Тверью разбился самолет, на борту которого находились 10 человек. И экипаж, и пассажиры погибли. На месте пока были обнаружены останки 8 тел, которые сильно обгорели. По данным «Фонтанки», среди пассажиров были сам Евгений Пригожин и командиры ЧВК «Вагнер». Официальной информации об их судьбе пока нет.